Lage in der Lahrer Innenstadt: Vor allem Modehändler haben Sorgen

Auch die Läden in der Lahrer Innenstadt haben mit der wirtschaftlichen Lage zu kämpfen. Unsere Redaktion hat fünf Unternehmer gefragt, die das Jahr 2025 unterschiedlich bewerten.
Das neue Jahr lädt ein zum Insichgehen und zur Selbstreflexion. Neben Privatpersonen gilt das selbstverständlich auch für Unternehmer. Wie lief das vergangene Geschäftsjahr? Gab es überraschende Trends? Was waren die größten Herausforderungen? Und wie ist der Ausblick auf 2026? Diese Fragen haben wir Juwelier Spinner, der Buchhandlung Schwab, den Bekleidungsgeschäften Mode Zinser und Feldmüller Fank sowie dem Geschenkeladen Lapislazuli gestellt.