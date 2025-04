Lage im Überblick: Viele Verletzte bei russischen Drohnenangriffen auf Ukraine

1 Charkiw, vor dem Krieg eine Millionenstadt, ist aufgrund der Nähe zur Grenze besonders häufig von russischen Luftangriffen betroffen. Foto: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/dpa

Wie lange soll die nächste Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine dauern? Moskau will nur drei Tage im Mai. Kiew vermutet, dass es dabei nur um eine ungestörte Siegesparade gehen soll.









Kiew/Charkiw - Ungeachtet aller Diskussionen über eine mögliche Waffenruhe hat Russland die Ukraine in der Nacht mit schweren Drohnenangriffen überzogen. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten zeitweise Luftalarm im ganzen Land. Allein die Großstadt Charkiw im Osten dicht an der russischen Grenze wurde nach Behördenangaben von mehr als 15 Kampfdrohnen attackiert. Die Zahl der Opfer stieg rasch an: Kurz nach Mitternacht Ortszeit (Dienstag 23.00 Uhr MESZ) sprach Bürgermeister Ihor Terechow von mindestens 39 Verletzten. "In der Stadt sind Explosionen zu hören", schrieb er auf Telegram.