Lage im Überblick: Ukraine versenkt russische Fähre mit Öl im Hafen

1 Auch der russische Raketenkreuzer "Moskwa" wurde damals mit einer Neptun-Rakete versenkt. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa

Die schweren Kämpfe in der Ostukraine und im westrussischen Gebiet Kursk halten an. Bilder einer brennenden Eisenbahnfähre im Hafen zeugen davon, dass der Krieg auch in Südrussland angekommen ist.









Kawkas - Während die Offensive der ukrainischen Armee in der westrussischen Region Kursk weitergeht, ist ihr nun auch in Südrussland ein spektakulärer Schlag geglückt. In einem Hafen der südrussischen Region Krasnodar geriet offiziellen Angaben zufolge eine mit Treibstoffzisternen beladene Fähre durch ukrainischen Beschuss in Brand und sank. Insgesamt sollen laut der Kreisverwaltung 30 Zisternen an Bord der Eisenbahnfähre gewesen sein.