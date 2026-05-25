Lage im Überblick: Trump dämpft Hoffnung auf schnellen Iran-Deal

Wochenlang bestand Donald Trump darauf, dass der Iran schnell Zugeständnisse machen müsse - sonst drohe ein erneuter Angriff. Nun sagt er, man dürfe nichts überstürzen. Gelingt ein Ende des Krieges?
Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social. Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!"