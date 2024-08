Lage im Überblick: Selenskyj: Nachschub für Truppen in Ostukraine eingetroffen

3 Zivilisten im Kampfgebiet bei Kursk erhalten Hilfsgüter. (Archivbild) Foto: ---/XinHua/dpa

Russische Truppen wollen mit aller Macht ihre Gebietsgewinne im Donbass in der Ostukraine ausweiten. Das ukrainische Militär stemmt sich dagegen. Und meldet Erfolge beim Vorstoß auf russisches Gebiet.









Kiew - Angesichts des zunehmenden Drucks russischer Truppen in der Ostukraine widmet Kiew der Verteidigung rund um den Donbass jetzt höchste Aufmerksamkeit. "Torezk und Pokrowsk, die meisten russischen Angriffe finden dort statt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der dringend benötigte Nachschub sei bereits eingetroffen. "Alles, was jetzt gebraucht wird." Selenskyj machte jedoch keine Angaben dazu, ob auch zusätzliche Truppen in die schwer umkämpften Gebiete verlegt wurden.