Lage im Überblick: Selenskyj kündigt Entbürokratisierung beim Militär an

2 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenkyj will ein schlagkräftiges Militär gegen den russischen Angriffskrieg und kündigt nun Bürokratieabbau an. (Archivbild) Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Der ukrainische Präsident Selenskyj will die Streitkräfte moderner machen für den Kampf gegen die russische Invasion. Dafür kündigt er neue Pläne an.









Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach mehr als zwei Jahren Kampf gegen den russischen Angriffskrieg nun eine Entbürokratisierung beim Militär an. "Wir bereiten neue, völlig moderne Lösungen für unsere Kämpfer vor, die definitiv eine Menge unnötiger Bürokratie und Papierkram in den Einheiten beseitigen werden", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Die innovativen Entscheidungen würden schon bald der Öffentlichkeit vorgestellt, sagte er nach einem Treffen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums. Details nannte er nicht.