Lage im Überblick: Neuer Gipfel zur Ukraine kurz nach Jahresbeginn geplant

Das Tempo der Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine zieht an. Nach dem Treffen von Trump mit Selenskyj am Sonntag soll in einer Woche wieder getagt werden.
Kiew/Moskau - Die Verhandlungen zur Beendigung des von Russland begonnen Kriegs in der Ukraine gehen nach Angaben aus Kiew mit einem Gipfel Anfang Januar in die nächste Runde. Geplant sei zunächst ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der "Koalition der Willigen" am 3. Januar in der Ukraine, schrieb der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, bei Telegram. Kurz darauf, am 6. Januar, sei dann ein weiteres Treffen auf der Ebene der Staatschefs geplant.