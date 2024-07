Lage im Überblick: Neue Hoffnung auf Waffenruhe im Gaza-Krieg

3 Zahlreiche israelische Geiseln werden noch immer im Gazastreifen von der islamistischen Hamas festgehalten. (Archivbild) Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Seit Monaten laufen indirekte Verhandlungen über eine Feuerpause in Gaza, doch immer wieder wurde die Hoffnung auf Einigung enttäuscht. Jetzt soll es in einem entscheidenden Punkt Annäherung geben.









Tel Aviv - Mitten im sich zuspitzenden Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz gibt es neue Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Man habe einen "Durchbruch" an einem Punkt erzielt, an dem die Verhandlungen bislang in der Sackgasse steckten, sagte ein US-Regierungsvertreter. "Was wir von der Hamas zurückbekommen haben, war eine ziemlich deutliche Anpassung ihrer Position, und das finden wir ermutigend." Die Islamistenorganisation hatte den Vermittlern USA, Katar und Ägypten am Mittwoch einen Vorschlag übermittelt, der nach eigener Darstellung "einigen Ideen" enthält.