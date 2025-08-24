Lage im Überblick: Netanjahu-Rivale will für Geisel-Deal gemeinsame Koalition

Israels Ex-Verteidigungsminister Gantz hatte Netanjahus Regierung 2024 verlassen. Nun ruft er auch andere Oppositionspolitiker auf, sich ihr anzuschließen, um einen Deal mit der Hamas zu ermöglichen.
Tel Aviv/Gaza - Der israelische Oppositionspolitiker Benny Gantz schlägt dem unter Druck stehenden Regierungschef Benjamin Netanjahu eine gemeinsame Übergangsregierung vor, um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu erreichen. Netanjahu ist für sein politisches Überleben bislang auf rechtsextreme Koalitionspartner angewiesen, die ein Abkommen mit der islamistischen Terrororganisation Hamas über eine Waffenruhe strikt ablehnen.