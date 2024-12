Lage im Überblick: Netanjahu erfolgreich operiert - Verstärkte Angriffe in Gaza

4 Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild) Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Das israelische Militär will im nördlichen Gazastreifen den letzten Widerstand der Hamas brechen. Doch ausgerechnet von dort fliegt erstmals seit längerem wieder eine Raketensalve auf Israel.









Tel Aviv/Gaza - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich erfolgreich einer Prostata-Operation unterzogen. Das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem teilte mit, der 75-Jährige sei nach dem Eingriff in Vollnarkose wieder aufgewacht und in gutem Zustand. In den kommenden Tagen werde er unter Beobachtung bleiben. Am Samstag hatte Netanjahus Büro bekanntgegeben, dass Netanjahu operiert werden müsse.