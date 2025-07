Lage im Überblick: Moskau verärgert, Kiew erfreut über Trumps Zolldrohung

2 Auf den verschärften Druck von US-Präsident Trump im Ukrainekrieg reagiert Moskau verärgert, Kiew hingegen erfreut (Kombo - Archiv) Foto: Morissard/Bednyakov/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen US-Präsident Trump erhöht den Druck auf Kremlchef Putin - und löst damit eine scharfe Reaktion in Moskau aus. Der ukrainische Präsident Selenskyj lobt die Maßnahme als Schritt zum Frieden.







Moskau/Kiew - Das neue Ultimatum von US-Präsident Donald Trump in seinen Bemühungen um Frieden in der Ukraine hat in Moskau und Kiew gegensätzliche Reaktionen hervorgerufen. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew warnte vor einem Krieg zwischen Russland und den USA. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wertete Trumps Ankündigung hingegen als Schritt auf dem Weg zu Frieden, der nur aus einer Position der Stärke heraus erreichbar sei.