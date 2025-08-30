Lage im Überblick: Kiew warnt vor neuer russischer Großoffensive

Moskau zeigt sich zufrieden mit dem Tempo seiner Eroberungen. Kiew warnt vor einer neuen russischen Großoffensive im Donbass. In der Nacht greift Russland wieder mit Drohnen und Raketen an.
Kiew - Nach Angaben aus Kiew plant Russland eine weitere große Offensive im ostukrainischen Industriegebiet Donbass. Der Vorstoß könne im Raum um die Stadt Pokrowsk erfolgen, warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine zufolge bei einem Gespräch mit Medienvertretern. "Die Konzentration (an Truppen) dort liegt bei bis zu 100.000, das ist das, was wir heute Morgen haben", sagte er. Die russischen Truppen bereiteten den Vorstoß in jedem Fall vor. Aber die Ukraine sei darauf vorbereitet, sagte Selenskyj. Er schätzte die Lage als unter Kontrolle ein.