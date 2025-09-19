Lage im Überblick: Hamas: Israel gefährdet mit Offensive Leben der Geiseln

Israels Armee rückt in der Stadt Gaza vor. Sollte sie sich nicht zurückziehen, würden Soldaten und Geiseln sterben, verkündet die Hamas. Auch andernorts gibt es Kämpfe - mit Toten auf beiden Seiten.
Gaza - Während die israelische Armee auf das Zentrum der Stadt Gaza im nördlichen Gazastreifen vorrückt, werden ihre Truppen im Süden des Küstengebiets weiter in vereinzelte Kämpfe verwickelt. Vier israelische Soldaten wurden dort am Donnerstag in Rafah bei der Explosion eines Sprengsatzes getötet, wie das Militär bekanntgab. Auf palästinensischer Seite starben laut medizinischen Kreisen am selben Tag erneut Dutzende Menschen, allein 38 in der Stadt Gaza. Derweil verhinderten die USA mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat abermals eine Resolution zur Besserung der humanitären Lage.