Lage im Überblick: Großdemonstration in Israel für Geisel-Befreiung

Der Krieg im Gazastreifen dauert seit fast zwei Jahren. Noch immer werden dort israelische Geiseln festgehalten. Der Druck auf Israels Premier zur Beendigung des Kriegs nimmt auch im eigenen Land zu.
Tel Aviv/Gaza - Bei einer Großdemonstration in Israel haben nach Angaben der Organisatoren Hunderttausende Menschen ein Ende des Gaza-Krieges und die Freilassung der Geiseln gefordert. Die mehr als 350.000 Teilnehmer der Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv hätten eine klare Botschaft, hieß es am Abend: "Die Regierung (von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu) muss das derzeit auf dem Tisch liegende Abkommen unterzeichnen. Die ganze Nation fordert ein Ende des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln."