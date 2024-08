Lage im Überblick: Brand im Kühlsystem von AKW Saporischschja gelöscht

5 Die Kämpfe in der westrussischen Region Kursk dauern an. Foto: Uncredited/AP/dpa

Nach einem mutmaßlichen Angriff brennt es in einem der Kühlsysteme des von Russland besetzte AKW Saporischschja. Der Brand kann gelöscht werden, doch die Sorge um die Sicherheit der Anlage bleibt.









Kiew/Moskau - In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist am Abend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Noch in der Nacht konnte das Feuer vollständig gelöscht werden, wie ein von Russland eingesetzter Beamter bei Telegram mitteilte.