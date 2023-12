Zur Tradition der letzten CDU-Kreisvorstandssitzung eines Jahres gehört der Bericht des Landrats Sven Hinterseh zur Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis. In Brigachtal sprach er von herausfordernden Zeiten, einigen Schieflagen im Land und einer Krise für Kommunen durch die Politik der Bundesregierung.

„Die Bundesregierung redet über Randthemen und nicht über die zentralen. Die Kommunen werden dabei mehr und mehr belastet und in der Migrationsfrage überlastet“, konstatierte er.

Lesen Sie auch

Der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei hob auf die in seinen Augen verfehlte Haushaltspolitik der Ampel ab, die auf neue Schulden und soziale Wohltaten statt auf Konsolidierung und Wirtschaftswachstum setze. Den Schwerpunkt seiner Ausführungen bildeten die Auswirkungen der aktuellen Migrationspolitik auf die Kommunen und den Landkreis.

„Das Setting muss passen“

Momentan werden dem Schwarzwald-Baar-Kreis zwischen 125 und 130 Personen pro Monat zugewiesen. Wo es bisher noch möglich war, die Flüchtlinge in adäquate Unterkünfte unterzubringen, musste das Landratsamt nun erstmals auf eine Turnhalle, die Kreissporthalle in Donaueschingen, als Unterbringungsmöglichkeit ausweichen. „Wir wollen und können Flüchtlinge aufnehmen, aber das Setting muss passen“, sagte der Landrat.

Unsere Empfehlung für Sie Sven Hinterseh im Interview Wo der Landrat den Landkreis am Limit sieht Worauf steuert der Schwarzwald-Baar-Kreis in Sachen Flüchtlinge zu – und womit müssen die Bürger in nächster Zukunft rechnen?

Eine direkte Folge der Flüchtlingspolitik sieht Sven Hinterseh auch für die Sozialsysteme. Mit 150 Millionen Euro umfasst der Bereich Soziales inzwischen die Hälfte des Kreishaushaltes 2024. „Das Geld sollte besser in Bildung und Schulen fließen“.

Kritik am Bürgergeld

Kritik übt der Landrat auch an der Höhe des Bürgergelds. Arbeit lohne sich immer weniger. Das Subsidiaritätsprinzips, also mehr Eigenverantwortlichkeit, müsse angesichts der hohen Soziallasten wieder mehr in den Fokus rücken. Hinterseh sagte aber auch, dass eine Entlastung der Sozialsysteme durch eine schnellere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt möglich wäre. Hier müsse sich der Staat bei der schnelleren Anerkennung von Berufsabschlüssen dringend bewegen.