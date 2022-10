1 Im Service-Zentrum Ukraine können die Geflüchteten alle notwendigen Behördenangelegenheiten erledigen. Auch die Gesundheitsuntersuchung wird dort angeboten. Foto: Otto

Das Landratsamt berichtet in der Pressekonferenz am Dienstag von weiter steigenden Flüchtlingszahlen im Kreis Rottweil. Im Oktober hat sich die Zahl der Ankommenden verdoppelt.















Kreis Rottweil - Allein in dieser Woche habe man 25 Personen unterbringen müssen, so Kreissozialdezernentin Angela Jetter. Im ganzen September seien es 30 Personen gewesen, im Oktober bereits 60. Im November seien es mindestens eben so viele – oder mehr.

Trendwende oder Ausreißer?

2885 Geflüchtete seien bislang untergebracht worden, davon 2088 aus der Ukraine. Bis Mitte September waren diese aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes zugewiesen worden. Die Zahl der Menschen, die nun direkt ankommt, steigt weiter. Waren es bislang 10 bis 20 Personen pro Woche, so seien es vergangene Woche allein 52 Geflüchtete aus der Ukraine gewesen. Es sei aber zu früh, so Jetter, um zu sagen, ob dies nun eine Trendwende angesichts der jüngsten schweren Angriffe sei, oder ein Ausreißer. Doch auch der Zustrom von Asylbewerbern aus anderen Teilen der Welt steige an.

"Wir haben mehr Menschen aufgenommen als bei der Flüchtlingswelle 2015", so Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Dies sei eine große Herausforderung. Es sei zu beobachten, dass auch wieder mehr Menschen die Balkanroute benutzen.

Man habe bislang 1757 PIC-Erfassungen für den Kreis sowie 652 für die Großen Kreisstädte Schramberg und Oberndorf vorgenommen, informiert Thomas Seeger, Leiter des Ordnungsamts beim Landkreis.

Fälle von Tuberkulose

Die gesundheitliche Betreuung der Ankommenden spielt ebenfalls eine große Rolle. Wie Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam berichtet, hätten sich die Impfquoten etwas erhöht, vor allem bei Kindern in Bezug auf Masern, Mumps und Röteln. Sechs Tuberkulosefälle müssen aktuell behandelt werden, 20 weitere Fälle werden überwacht. Auch Tuberkulosefälle in Verbindung mit HIV-Infektionen gibt es. Im Service-Zentrum Ukraine arbeiten alle beteiligten Behörden Hand in Hand. Die Abläufe funktionieren laut Koordinator Sven Hauser sehr gut, es sei inzwischen viel Routine drin.

Sperrung der Kreissporthalle in der Prüfung

Was die gesperrte aber immer noch nicht belegte Kreissporthalle angeht, so versicherte Landrat Wolf-Rüdiger Michel: "Uns wäre es am liebsten, wir könnten sie freigeben". Dazu brauche man aber für ein Zeitfenster von vier bis sechs Wochen die Gewissheit, dass die Halle nicht benötigt wird. Dies sei aktuell nicht der Fall. Man prüfe aber stetig eine mögliche Freigabe und werde die Einrichtung dann zurückbauen – "auch wenn’s Geld kostet".