Kaum steht der Herbst vor der Tür, steigen die Corona-Zahlen wieder an – auch im Kreis Rottweil, wie wir auf Nachfrage beim Gesundheitsamt erfahren. Doch: Wer lässt sich überhaupt noch testen? Und welche Rolle spielt das Virus noch?

Der aktuelle Anstieg der Corona-Infektionen, die das RKI vermeldet, spiegelt sich auch im Kreis Rottweil wider. „Seit einigen Wochen verzeichnet das Gesundheitsamt Rottweil einen Anstieg von Corona-Fällen“, bestätigt Landratsamts-Sprecherin Andrea Schmider. Doch was sind das für Fälle? Wer lässt sich testen und warum? Bei vielen, so zeigt sich im Alltag, spielt der Gedanke an Corona kaum noch eine Rolle.

Die meisten Meldungen von Klinik-Patienten

Laut Schmider stammen die positiven Testergebnisse insbesondere von stationären Patienten. „Grund hierfür ist die Tatsache, dass in den Krankenhäusern bei Verdacht auf eine Corona-Infektion auch ein entsprechender Test gemacht wird, ganz im Gegensatz zum ambulanten Bereich oder zu Hause. Nach dem Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen wird nicht mehr flächendeckend getestet.“ Der Anstieg der Fallzahlen im Landkreis Rottweil ragt allerdings nicht heraus sondern decke sich auch mit den bundesweit ansteigenden Zahlen. „Insgesamt bewegt sich das Geschehen auf einem sehr niedrigen Niveau.“

Dennoch: Corona zählt weiterhin zu den gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) meldepflichtigen Krankheiten. Daher werden die gemeldeten Krankheitsfälle auch weiterhin erfasst. Man gehe davon aus, dass die wirkliche Fallzahl höher liegt, sagt die Landratsamtssprecherin.

Der Blick auf Herbst und Winter

Und wie sieht der Blick auf Herbst und Winter aus? Gibt es aus Sicht des Gesundheitsamts Anlass zur Sorge? „Das Gesundheitsamt Rottweil rechnet für den kommenden Herbst und Winter mit einer Zunahme von Corona-Erkrankungen“, so die Sprecherin. „Wir gehen momentan jedoch davon aus, dass das Krankheitsgeschehen nicht mit den Ausmaßen während der Pandemie vergleichbar sein wird.“ Im Vordergrund werde vermutlich nicht Corona stehen, sondern eher Influenzaviren und sonstige Erreger von Erkältungskrankheiten.

Gesundheitsamt gut vorbereitet

Grundsätzlich ist die Lage natürlich ein ganz andere wie zu Beginn der Pandemie: Das Gesundheitsamt Rottweil ist auf eine mögliche Corona- und/oder Grippewelle – und andere Wellen wie das espiratorische Synzytial-Virus, RSV – gut vorbereitet. Wir können bei einer möglichen neuen Welle im Herbst auf die während der Pandemie gesammelten Erfahrungen zurückgreifen. Zudem hat sich seit der Pandemie unsere Personalsituation im Gesundheitsamt verbessert, unter anderem durch den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ des Bundesministeriums für Gesundheit. Bei einem Anstieg von Infektionszahlen könnten wir jetzt schneller und adäquater reagieren.

Angepasster Impfstoff ab 18. September

Das gilt auch für die Reaktion auf neue Varianten. Der an die derzeit dominierende Omikron-Variante XBB.1.5 angepasste Impfstoff soll voraussichtlich ab dem 18. September in den Arztpraxen zur Verfügung stehen. Wie das Gesundheitsamt betont, ist dieser neue Impfstoff jedoch nur für Auffrischungsimpfungen geeignet und kann nicht für die Grundimmunisierung genutzt werden. Hierfür stünden auch weiter die bisher eingesetzten Impfstoffe zur Verfügung. Auffrischungsimpfungen mit den angepassten Impfstoffen empfiehlt die STIKO aktuell nur für bestimmte Risikogruppen.

Was die kommenden Wintermonate angeht, so kann eine gewisse Vorsicht jedenfalls nicht schaden.

Der Tipp aus dem Gesundheitsamt

„Wer die Gewohnheiten, die wir während der Pandemie eingeübt haben (AHA+L), auch im kommenden Herbst und Winter wieder berücksichtigt, kann wesentlich dazu beitragen, die Ausbreitung von Corona und anderen Atemwegserkrankungen nicht zu fördern und gesundheitlich gefährdete Personengruppen zu schützen“, so das Gesundheitsamt.

Abstand halten, Hygiene beachten und regelmäßig lüften – so möchten sicher viele gesund durch den Winter kommen. Dass sich das freiwillige Maske-Tragen allerdings durchsetzen wird, darf bezweifelt werden.