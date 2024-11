Es ist ein Schneetreiben mit Ansage: Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstag vor Schneefall, der sich die ganze Nacht über hinziehen wird. Bis zu 20 Zentimeter werden erwartet. Zwar nicht ungewöhnlich, schließlich ist es Winter, doch der Verkehr gerät am Abend dennoch gehörig ins Stocken.

Auch in der Rottweiler Innenstadt – nicht gerade für die gewaltigsten aller Schneemengen bekannt – kommt es am Abend zu langen Staus. Am kleinen Buckel an der Predigerkirche hängen Busse und Autos, ein Streu- und Räumfahrzeug ist letztlich zur Stelle.

Räumfahrzeuge werden teilweise vermisst

Etliche kommunale Räumfahrzeuge sind in den Ortschaften unterwegs – auf den Hauptverkehrsstrecken, so die Rückmeldung vieler Autofahrer, wird ein massiver Einsatz der Räumfahrzeuge – zumindest augenscheinlich – vermisst.

Die Polizei berichtet auf Nachfrage von kleineren Unfällen, ansonsten prägt Schrittgeschwindigkeit das Bild im Kreis. Es ist teilweise sehr glatt. Später am Abend sind Straßen, beispielsweise in Schramberg-Sulgen, fast leer gefegt. Viele verkneifen sich wohl eine Fahrt angesichts des Schneetreibens. Und wer mit Kindern noch einkaufen geht, hat teilweise schon den Schlitten dabei.