1 Auch wenn die Corona-Zahlen weiter fallen: Abstand zu halten ist weiterhin angesagt. (Symbolfoto) Foto: Willnow

Die Lage im Kreis entspannt sich weiter. Gute Nachrichten kommen aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum: Auf der Intensivstation dort liegt kein einziger Coronapatient mehr.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. 9747 Personen sind genesen (+0 im Vergleich zum Vortag), 9980 Fälle gab es bislang in der Region überhaupt (+4), 207 Todesfälle (+0) und aktuell 26 (+4) an Covid-19 Infizierte, darunter 16 mit einer Mutation, aber keine nachgewiesene Delta-Variante.

Sieben Corona-Erkrankte in Klinik

Die vier Neu-Infektionen traten in Bad Dürrheim (2) und Villingen-Schwenningen (2) auf. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag sieben am Coronavirus erkrankte Personen. Von den 46 verfügbaren Intensivbetten sind 38 belegt, keines davon durch einen Coronapatienten.

Abstrichzentrum schließt

Die Lage entspannt sich also, folglich schließt auch das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen. Es hat letztmals am Dienstag, 29. Juni, von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.