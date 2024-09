Lage der SPD und der Ampel: Scholz will mehr Klartext in der Koalition reden

Scholz will mehr Klartext in der Koalition reden

2 Will mehr Klartext reden: Olaf Scholz. (Foto aktuell) Foto: Annette Riedl/dpa

Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat die SPD ein Desaster erlebt. In Brandenburg geht es nun um viel. Auch für Olaf Scholz. Der gibt nun ein Versprechen.









Niedergörsdorf/Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in der Ampel-Koalition mehr Führung zeigen. Das hat er kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg angekündigt. "Es ist nicht leicht, eine Koalition zu haben - und es wird auch nicht leichter werden", so Scholz am Abend bei einem Bürgergespräch in Niedergörsdorf. "Aber es kommt die Zeit - und die ist gekommen, wo man klare Worte finden kann."