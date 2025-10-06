Lage bei der TSG Balingen: Murat Isik sieht Offenbacher Herangehensweise als Kompliment

Nach Halim Eroglu hat auch Simon Klostermann sein Torekonto in dieser Saison eröffnet. Die TSG Balingen bleibt nach dem 1:1 gegen Offenbach auf Platz 15.
„Ich finde, das größte Kompliment haben uns die Kickers Offenbach gemacht, in dem sie hier nach Balingen kommen und 90 Minuten tief stehen. Wir hatten die Spielkontrolle und waren dominant“, führte TSG-Cheftrainer Murat Isik nach dem 1:1 gegen die Kickers Offenbach aus. Mit dem Ergebnis war er aufgrund des skizzierten Spielverlaufs nicht wirklich zufrieden, wenngleich es sich dank dem späten 1:1-Ausgleichstreffer (90. Minute) von Simon Klostermann kurzzeitig wie ein Sieg angefühlt haben dürfte.