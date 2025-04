Lage bei der TSG Balingen: Kritik am Reutlinger Rasen, Siegesfreude und Villingen II vor der Brust

Fußball Landesliga 3 Harthausen will nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen

Der TSV Straßberg eröffnet den Spieltag am Freitagabend mit einem Flutlichtspiel gegen den SV Nehren. Der TSV Harthausen/Scher gastiert am Samstag beim Schlusslicht in Dornhan. Auf den TSV Frommern wartet in Empfingen eine hohe Auswärtshürde.