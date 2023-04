Es brechen die letzten Wochen der Saison an: In einer Phase, in der es für die TSG Balingen in den letzten Jahren teils noch um den Klassenerhalt ging oder man bestenfalls im gesicherten Mittelfeld stand, gibt es nun die Möglichkeit, die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen. Zudem ist man im Pokal noch vertreten.