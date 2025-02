1 Katharina Jaiser (Nummer 285) kämpft sich in München an die spätere Siegerin Helena Schenk (vorn) und die drittplatzierte Rosalie Hausdorf heran. Foto: Moritz Mühlpointner/muehl.foto

Katharina Jaiser hat die B-Norm über 3000 Meter für die deutschen Hallenmeisterschaften deutlich unterboten. Dennoch musste sie bis zum Schluss um ihre Teilnahme bangen.









Link kopiert



Sie hat es geschafft! Katharina Jaiser aus Gechingen darf am 21. Februar bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletinnen und Leichtathleten in Dortmund an den Start gehen.