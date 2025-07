Lärmschutzwand Hüfingen: Einfach nicht nachvollziehbar

1 Die Lärmschutzwand an der B 27 bei Hüfingen. Foto: Regierungspräsidium Zur Lärmschutzwand in Hüfingen hat unser Leser Gerhard Doser aus Donaueschingen die folgende Meinung:







Link kopiert



Es ist sehr seltsam, dass man Häuser neben eine Bundesstraße baut und dann feststellt, dass da ja Autos fahren. Noch seltsamer ist, dass man dann auch noch eine Genehmigung für solch ein teures Projekt bekommt. Leider fehlen im Bericht auch die Kosten für diese tolle Wand. Wahrscheinlich hat die Rechnung mehr Nullen wie Personen, die dieses tolle Kunstwerk genehmigt haben. Es fehlen in Deutschland eine Unmenge solcher Wände an Bahnlinien, Flugplätzen und auch in den Städten bei denen die Häuser schon vor dem Lärm da waren. Schön für die Anwohner, aber einfach nicht nachvollziehbar, wo es doch überall an den Schulen an Geld fehlt und es Menschen gibt, die sich kein Essen mehr leisten können. Verkehrte Welt.