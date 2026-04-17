Lärmschutz, Parkplätze, Schimmel: Stadthalle und Bahnausbau beschäftigen den Mahlberger Rat

Die Tagesordnung der Mahlberger Gemeinderatssitzung war prall gefüllt mit Baumaßnahmen. Vom Rheintalbahnausbau bis zur Stadthalle gab es viel zu diskutieren.
Es vergeht in Mahlberg seit einigen Wochen keine Gemeinderatssitzung, ohne dass das Gremium sich mit den Dauerthemen Stadthalle und Bahn befassen muss. So gab es auch am Donnerstagabend wieder reichlich Gesprächsbedarf. Auf der Tagesordnung standen jedoch auch andere Baugewerke, die für Glücksgefühle, aber auch für Stirnrunzeln sorgten. Ein Überblick.