Lärmschutz in Sulz: Glatt will Poser und Motorradfahrer ausbremsen

Touristisch ein Hotspot im Landkreis Rottweil, zieht sich durch Glatt im idyllischen Glatttal auch eine beliebte Verkehrsachse. Die Anwohner leiden unter dem Lärm.
Seit Jahren kämpfen die Glatter Bürger gegen den Verkehrslärm und überhöhte Geschwindigkeiten in ihrer Ortsdurchfahrt. Sogar eine Bürgerinitiative – BI Lärmschutz Glatt – hat sich schon gebildet. Im Ortschaftsrat kam das Thema wieder zur Sprache. Ortsvorsteher Axel Anger fasste die bisherigen Entwicklungen zusammen und präsentierte den aktuellen Stand der Lärmaktionsplanung. Dabei zog Anger auch ein vorsichtig positives Fazit.