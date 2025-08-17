Lärmschutz in Badenweiler: Kampf gegen Motorradlärm

Die Schweighofer Bürgerinitiative trifft sich mit Bürgermeister Vincenz Wissler und der Polizei.
In Badenweiler werden die Anstrengungen gegen Motorradlärm weiterhin intensiv verfolgt. Dafür traf sich die Bürgerinitiative Lärmschutz des Ortsteils Schweighof zu Gesprächen mit dem Badenweiler Bürgermeister Vincenz Wissler und dem kommissarischen Leiter des Polizeireviers Müllheim, Christian Hummel. In dem rund einstündigen Austausch wurden auch konkrete Vorschläge für weiter Maßnahmen vereinbart, welche die Bürger sowie Gäste des Erholungsorts vor Lärm schützen sollen.