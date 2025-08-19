Lärmschutz bei Wittershausen: Tausende Tonnen Material werden bewegt – Anwohner genervt

Hohes Verkehrsaufkommen und die Dauer der Bauarbeiten strapazieren die Geduld der Einwohner des Vöhringer Ortsteils. Auch das Thema „Flüsterasphalt“ bewegt die Gemüter.
Unerträgliche Lärmbelastung durch den Straßenverkehr beklagten zwei durch ihre Wohnlage besonders betroffene Personen im Rahmen der Bürgerfragen beim Ortschaftsrat. Hartnäckig forderten sie nicht nur die Nennung eines Fertigstellungstermins für den Bau des Lärmschutzwalls und der noch nicht begonnenen Lärmschutzwand entlang der A81, sondern auch weitere Maßnahmen wie Tempolimits und Flüsterasphalt.