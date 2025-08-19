Lärmschutz bei Wittershausen: Tausende Tonnen Material werden bewegt – Anwohner genervt

Hohes Verkehrsaufkommen und die Dauer der Bauarbeiten strapazieren die Geduld der Einwohner des Vöhringer Ortsteils. Auch das Thema „Flüsterasphalt“ bewegt die Gemüter.

Unerträgliche Lärmbelastung durch den Straßenverkehr beklagten zwei durch ihre Wohnlage besonders betroffene Personen im Rahmen der Bürgerfragen beim Ortschaftsrat. Hartnäckig forderten sie nicht nur die Nennung eines Fertigstellungstermins für den Bau des Lärmschutzwalls und der noch nicht begonnenen Lärmschutzwand entlang der A81, sondern auch weitere Maßnahmen wie Tempolimits und Flüsterasphalt.

Ortsvorsteher Helmut Maier zeigte viel Verständnis für die genannten Belastungen, gab aber auch zu verstehen, dass über viele Forderungen mangels Zuständigkeit nicht der Ortschaftsrat entscheiden könne.

Lärm ist „Körperverletzung“

Der erste Fragesteller aus der Bochinger Straße startete seine Beschwerden „mit dem Gefühl“, der neu asphaltierte Autobahnabschnitt sei „lauter als der alte“. Der Lärm stelle „eine Erniedrigung und an manchen Tagen eine Körperverletzung“ dar. Der Punkt sei erreicht, dass dies ein Ende haben müsse.

Eine zweite Fragestellerin, die nahe am Kreisverkehr wohnt, teilte seine Forderungen nach Tempolimits auf der A81 und der Kreisstraße K5502 daneben. Sie bemängelte außerdem die Zusatzbelastung durch den Umleitungsverkehr von anderen Straßenbaustellen. Sie zählte die Kreiselbaustelle Sulz-Kastell, temporäre Sperrungen der Autobahnauf- und abfahrten sowie die Kreisstraßensperrung zwischen Vöhringen und Wittershausen aufgrund der Brückenbaustelle über der A81 auf.

Aufgrund einer Brückensanierung ist die K5502 zwischen Wittershausen und Vöhringen seit Wochen gesperrt. Foto: Fahrland

Laut Helmut Maier soll sich die Autobahn GmbH aus Gründen wie Haltbarkeit und Oberflächeneigenschaften gegen Flüsterasphalt entschieden haben. Die Gemeinde habe darauf keinen Einfluss gehabt. Positiv sah er die offizielle Umleitungsstrecke von der Autobahnabfahrt Oberndorf bei Bochingen über Rosenfeld nach Vöhringen. Ansonsten diene die Ortsdurchfahrt Wittershausen von jeher als Bedarfsumleitung für die A81.

Wann kommt die Wand?

Zum Bau von Lärmschutzwall und -wand verwies Maier auf die mehrjährige Vorlaufzeit seit den ersten Besprechungen 2017 bis zum städtebaulichen Vertrag der Gemeinde mit der Firmengruppe Gfrörer als Bauherrin. Maier bestätigte, laut Planung sollte sie den Bauabschnitt mit der Lärmschutzwand parallel zum Bau des Walls in Angriff nehmen, nicht erst nach dessen Fertigstellung.

Den Baufortschritt des Walls seit dem Spatenstich vom März des Jahres bezeichnete der Ortsvorsteher als erstaunlich, ließ sich aber nicht auf einen Fertigstellungstermin festnageln. Auf die Baustellenplanung, den zeitlichen Ablauf und das Arbeitstempo habe das Gremium keinen Einfluss.

Tausende Tonnen Material werden bewegt

Der Bürger forderte, einen Vorort-Termin durchzuführen und „wenigstens mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung anzufangen.“ Laut Maier hatten er und seine Vorgängerin Kerstin Jauch bislang keinen Erfolg bei den Behörden mit einem verlängerten Tempolimit von 70 km/h auf der Kreisstraße K5502.

Ortschaftsrat Andreas Haberer, der als Inhaber des Mühlbachhofs in Autobahnnähe „genau weiß, wie laut es ist“, ergänzte, der Ortschaftsrat habe „sein Möglichstes getan, um das Maximale zu erreichen.“ Der Anfang sei gemacht. Haberer hielt der Firma Gfrörer zugute, dass es seit der Erteilung der Genehmigungen zügig vorangehe. Bis der Lärmschutzwall seine endgültige Höhe von 14 Metern über dem Autobahnniveau erreicht habe, dauere es seine Zeit. „Tausende Tonnen Material werden für den Wall herangefahren“, bekräftigte Ratskollege Philipp Hauser.

Maier beendete die Diskussion mit dem Satz: „Ich hege die Hoffnung, dass wir durch die Baumaßnahme etwas bewirken werden“, sowie der Zusage, sich gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Hammer mit der Firma Gfrörer in Verbindung zu setzen und den Termin für den Baubeginn der Lärmschutzwand zu erfragen.

Das Gespräch soll nach der Sommerpause erfolgen, wie unsere Redaktion inzwischen auf Rückfrage erfuhr. Nach der Sitzung teilte Stefan Hammer Helmut Maier mit, die Anliegen „Tempolimit auf der A81 und der Kreisstraße“ seien nicht neu, hätten in der Vergangenheit aber nicht zum Erfolg geführt.

Geschwindigkeitsbegrenzung ausdehnen

Um die Ausdehnung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde nach dem Kreisverkehr in Richtung Bochingen soll es bei der nächsten Verkehrsschau nochmals gehen. Zuständig ist das Landratsamt Rottweil. Inwieweit sich die Autobahn GmbH bei der A81 zugänglich zeigen wird, ist ebenfalls noch fraglich.