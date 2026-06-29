Lärmschutz an der B462: Pfosten stehen, Schilder folgen

Die Einführung von Tempo 30 in den Nachtstunden zwischen Autohaus Dold und „Grüner-Baum-“Kurve rückt näher.
Die Einführung von Tempo 30 in den Nachtstunden zum Schutz der Anwohner nimmt in Schramberg konkrete Formen an. Zwar steht ein Termin für den Start der Geschwindigkeitsbegrenzung weiterhin aus, vor Ort haben jedoch die ersten Vorbereitungen begonnen. Betroffen ist der Abschnitt vom Ortseingang (Autohaus Dold) bis Ortsausgang – und zwar bis zur „Grünen-Baum“-Kurve.
Zusätzliche Schilder
Wie die Stadt bestätigt, setzen derzeit der Bauhof und die Straßenmeisterei des Landkreises die Pfosten für die Beschilderung. Sobald die bestellten Verkehrszeichen geliefert sind, werden sie montiert. Neben den eigentlichen Tempo-30-Schildern werden auch Zusatzschilder mit den Hinweisen „Lärmschutz“ sowie „22 bis 6 Uhr“ angebracht, erläutert die Stadt auf Anfrage.