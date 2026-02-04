Lärmschutz an B27: Engstlatts Ortsvorsteher Jetter kritisiert Methodik

Ortsvorsteher Klaus Jetter stellte den Lärmaktionsplan in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Engstlatt anhand einer Präsentation vor. Gesetzlich sind die Kommunen verpflichtet, Lärmminderungspläne für sämtliche Lärmquellen aufzustellen. Diese müssen sie alle fünf Jahre aktualisieren. Die Stadt Balingen hat hierzu das Ingenieurbüro „Modus Gericke GmbH & Co. KG“ beauftragt. Der Lärmpegel gilt als gesundheitsgefährdend, wenn tagsüber die 70 Dezibel und nachts die 60 Dezibel überschritten werden.​

Tempo 40 in Engstlatt? Für Engstlatt würde das bedeuten, dass ein Tempolimit mit 40 Kilometern pro Stunde ganztags auf der Ortsdurchfahrt Schweizer Straße/Hechinger Straße eingerichtet wird. Entlang der B 27 im Bereich Engstlatt soll die Lärmschutzwand durch Austausch der Module oder eventueller Erhöhung der Wand verbessert werden.

Zudem wäre es möglich, bei der nächsten Fahrbahnsanierung einen lärmtechnisch optimierten Belag aufzubringen. Jetter sieht den Lärm der B 27 als deutlich größere Belastung für die Engstlatter Bevölkerung als der innerörtliche Verkehr. Er kritisierte bei der Sitzung auch, dass die Lärmbelastung rechnerisch ermittelt wird.

Wesentlich sinnvoller wären Lärmmessungen direkt vor Ort, findet der Ortsvorsteher. Er appellierte an die Bürger, sich die Pläne auf der Homepage der Stadt Balingen anzuschauen. Dies ist noch bis zum 9. Februar möglich. Bürger können Anregungen und Wünsche bei der Stadt abgeben. Diese werden geprüft und abgewogen und sollen in die endgültige Ausgestaltung des Lärmaktionsplans mit einfließen.

Plan zur Kenntnis genommen

Der Ortschaftsrat Engstlatt hat den Beschlussantrag zum Lärmaktionsplan Balingen bei der Sitzung zur Kenntnis genommen. Für den Ortsteil sieht der Plan eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Ortsdurchgangsstraße auf 40 Kilometer pro Stunde vor und eine Erweiterung und Erhöhung der Lärmschutzwände an der B 27 im Bereich von Engstlatt. Eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 40 Kilometer pro Stunde für die Hechinger Straße und Schweizer Straße hält der Ortschaftsrat für unsinnig. Die Lärmbelästigung durch den Durchgangsverkehr sei deutlich geringer ist, als die Lärmbelästigung durch die Bundesstraße 27, die den gesamten Ortsteil Engstlatt massiv betreffe, so die Begründung.

Deswegen befürwortet das Gremium eine Erweiterung und Erhöhung der Lärmschutzwände an der B 27 im Bereich von Engstlatt. Zusätzlich wäre eine Fahrbahnsanierung der B 27 mit Flüsterasphalt sehr sinnvoll, um die Lärmbelästigung zu reduzieren, führen die Ratsmitglieder aus.

Bis die baulichen Maßnahmen umgesetzt werden, schlägt der Ortschaftsrat ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde im Bereich Engstlatt vor.