Lärmschutz an B27: Engstlatts Ortsvorsteher Jetter kritisiert Methodik

Der Balinger Ortsteil Engstlatt plant Lärmschutz an der Bundesstraße 27. Tempo 40 ist strittig.
Ortsvorsteher Klaus Jetter stellte den Lärmaktionsplan in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Engstlatt anhand einer Präsentation vor. Gesetzlich sind die Kommunen verpflichtet, Lärmminderungspläne für sämtliche Lärmquellen aufzustellen. Diese müssen sie alle fünf Jahre aktualisieren. Die Stadt Balingen hat hierzu das Ingenieurbüro „Modus Gericke GmbH & Co. KG“ beauftragt. Der Lärmpegel gilt als gesundheitsgefährdend, wenn tagsüber die 70 Dezibel und nachts die 60 Dezibel überschritten werden.