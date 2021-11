1 Bei jungen Leuten beliebt, für Anwohner immer wieder Stein des Anstoßes: das Triberger Event-Kino. Foto: Kommert

Der Geräuschpegel rund um das Triberger Event-Kino (TEK) erhitzt weiter die Gemüter. Obwohl es klare Regelungen gibt, fühlen sich Anwohner zu nächtlicher Stunde gestört. Gespräche mit der Betreiberin laufen.















Triberg - Zum Thema Triberger Event-Kino (TEK) gab Bürgermeister Gallus Strobel Folgendes bekannt: "Es gibt seit der Eröffnung mehrere Beschwerden von Anwohnern über Ruhestörungen. Die Stadtverwaltung ist seither mit diesen Anwohnern, der Inhaberin des TEK und auch der Polizei in Gesprächen und Vor-Ort-Terminen zugange. Bei der seinerzeitigen Behandlung des Bauantrags wurden folgende Auflagen über die Stadt und den Gemeinderat in Zusammenwirken mit der Inhaberin festgelegt: Die Besucher bezahlen am Eingang Eintrittsgeld, müssen dies erneut bezahlen, wenn sie die Lokation verlassen und erneut eintreten möchten.

Ständiges Kommen und Gehen soll vermieden werden

Damit wird ein ständiges Kommen und Gehen verhindert und größtmögliche Rücksicht auf die Anwohner genommen, weil ein Großteil des ansonsten aufkommenden Lärmpotentials vermieden wird. Für die Raucher wird ein separater innenliegender Raum eingerichtet. Die öffentlichen Parkmöglichkeiten werden ausgeschrieben und online auf der Website kommuniziert. Geschultes Sicherheitspersonal wird eingesetzt, um bei Ein- und Auslass sowie in den Räumlichkeiten und entsprechend der Besuchermengen für einen reibungslosen und harmonischen Ablauf zu sorgen. Darüber hinaus ist dieses Sicherheitspersonal mittlerweile auch eingesetzt, um nach Schließung der Lokalität für Ruhe und Ordnung auf dem Vorplatz zu sorgen. Die Sperrzeitregelung der Stadt Triberg wird eingehalten (Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag bis 3 Uhr, ansonsten bis 2 Uhr). Die Einhaltung dieser Vorgaben wurde überprüft – dies wird eingehalten", so Strobel.

Musik in den Ferienwohnungen deutlich zu hören

Fakt sei, dass im direkt angrenzenden Gebäude in den Ferienwohnungen die Musik deutlich zu hören sei. Dies wurde bei einem Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten festgestellt. Wie und in welcher Art hier Abhilfe geschaffen werden kann, soll in weiteren Gesprächen geklärt werden, um Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die Geräusche einer Lüftungsanlage sorgen für zusätzliche Unruhe, auch hierzu sei man im Gespräch.

"Nach 3 Uhr geht es draußen weiter"

"In der Presse stand zu lesen, dass Klaus Wangler in der Hauptversammlung der CDU harsche Kritik dazu geübt habe. Dieser Aussage kann ich mich nur anschließen", merkte Klaus Nagel (FWV) in der Ratssitzung an. Eventuell müsse man mit der Betreiberin nochmals über die Sperrzeit sprechen. Michael Hummel befand dazu, dass es nach 3 Uhr draußen weitergehe. Gesagt wurde aber auch, "dass das Vorhandensein des TEK in Triberg von den Jugendlichen sehr geschätzt und gut angenommen wird".

Polizei stellt keine Ruhestörung fest

Auf Betreiben der Stadt war auch die Polizei als neutraler Beobachter am vergangenen Samstag vor Ort: Ruhestörungen seien dabei keine festgestellt worden, wenngleich alkoholisierte Personen angetroffen wurden, was aber kein Problem darstelle. Durch aufklärende Gespräche möchte man die Jugendlichen noch einmal verstärkt sensibilisieren, die Lokation ruhig und gesittet zu verlassen, um die Anwohner nicht in der Nachtruhe zu stören.

Weiterer Aufreger betrifft Brandschutz für Hotel Wehrle

Ebenfalls ein Aufreger stehe in der Hauptstraße, hieß es in der jüngsten Gemeinderatsstizung: In Sachen Brandschutz für das Hotel Wehrle habe man ein Gebäude abgebrochen, seither passiere nichts mehr, so Klaus Nagel (FWV). "Die Triberger regen sich mit Recht tierisch auf, und ich habe das Gefühl, wir werden an der Nase herumgeführt", so Nagel weiter. Auch hier sei man im Gespräch, entgegnete Bürgermeister Gallus Strobel. Voraussichtlich noch im November würden die Holzbretter in den unten liegenden Gebäuden durch Schaufenster ersetzt.

Wenn das Hotel geschlossen sei, könnte man doch die Gartenstraße öffnen, lautete dazu ein weiterer Vorschlag. Nach wie vor sehe er auch beim Imbiss gegenüber des Museums keinen Mülleimer, erklärte Nagel. Der stehe um die Ecke, man sei aber im Gespräch, dass er versetzt werden sollte.