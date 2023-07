1 Nur die roten Doppelstock-Züge der Schwarzwaldbahn verursache seit Frühjahr Foto: Moser

Die Anwohner der Bahnstrecke in Gutach und Hornberg beschweren sich über den Lärm der von den Zügen der Schwarzwaldbahn ausgeht. Abhilfe ist nicht in Sicht.









Drei Anwohner machten ihrem Unmut in der Gemeinderatssitzung in Gutach am Mittwoch deutlich: „Zwischen 5.45 und 23.56 Uhr fahren die ,Problemzüge’ und sind lauter als Düsenjäger“, begann Magdalena Dickreiter. Die Anwohner hätten bereits versucht, mit der Bahn Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Zusammen könnten die Bürgermeister der an der Bahn liegenden Orte sicher mehr mehr erreichen, lautete ihr Appell. Ihrer Meinung nach solle untersucht werden, ob die Ursache für den Lärm wirklich die Räder seien. Außerdem müsse dringend ein Zeitlimit gesetzt werden, bis zu dem Abhilfe geschaffen werden müsse.