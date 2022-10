1 Kürzlich konnte in Hardt ein F-Jugendturnier ohne Probleme ausgetragen werden. Foto: Borda

In Hardt geht es, in Aichhalden geht es, in Sulgen geht es – aber in Schramberg nicht: Ein für Samstag geplantes F-Jugendturnier auf dem Bernecksportplatz ist nun gestrichen worden. Ersatzlos.















Schramberg - Einen dicken Hals haben daher die Verantwortlich von 08 Schramberg, die das Turnier gerne veranstaltet hätten: "Fuchsteufelswild" sei er, sagt Gennarino Borda, Jugendleiter bei den 08ern und Organisator des geplanten Turniers.

"Kinder von Vereinen aus der Umgebung – unter anderem Aichhalden/Rötenberg, Winzeln und Hardt – und 08 Schramberg selbst schauen in die Röhre", klagt der Jugendleiter. Die Kinder würden als Ruhestörer abgestempelt. Es sei alles organisiert gewesen: Eltern hätten sich bereit erklärt, Kuchen zu backen und hätten sich für Arbeitsdienste beim Turnier gemeldet. In den anderen Orten mit befreundeten Vereinen sei eine Ausrichtung gar kein Problem gewesen.

Heimspiel von Türk Schramberg

Die Absage hat mit den besonderen Umständen auf dem Bernecksportplatz zu tun. In der Benutzungsordnung vom 1. Dezember 2016 heißt es unter anderem: "Das Hauptspielfeld darf samstags nur von 13 bis 20 Uhr benutzt werden." Weil nun die Erste von Türk Schramberg am Samstag um 15 Uhr ein Heimspiel gegen den SV Herrenzimmern auf dem Bernecksportplatz hat, hätte das F-Jugend-Turnier von 9 bis 13 Uhr stattfinden müssen – und das hat die Stadt mit Bezug auf die Benutzungsordnung untersagt. "Die Mühen aller Beteiligten waren umsonst, die Stadt blieb stur", grollt Borda. Eine Ausnahmegenehmigung wurde nicht erteilt.

"Untragbarer" Zustand für den Verein

Die 08er setzen sich daher für eine Ausweitung der Nutzungszeiten ein – unter anderem soll samstags von 9.30 bis 20 Uhr gespielt werden dürfen. Zudem sollen die Kleinsten – Bambini und F-Jugend – schon ab 16 Uhr trainieren können. Bislang ist das erst ab 17.30 Uhr möglich. "Das ist zu spät", sagt Andreas Hörnig vom Vorstand der 08er. Auch an Feiertagen sollen künftig Spiele möglich sein, weil dort häufig Pokal- und Nachholspiele ausgetragen werden, so das Argument der 08er. "Alles in allem ist das schon fast eine Drangsalierung", heißt es von der 08-Geschäftsführung in einem Schreiben an Ralf Rückert, Vorsitzender des Stadtverbands Sport. Schließlich leiste der Verein viele soziale Aufgaben, unter anderem bei der Integration. "Der Zustand ist untragbar für den Verein", so Hörnig.

Sieben Tage die Woche Beschallung

Die Stadtverwaltung reagiert bei Absagen aber offenbar auch deshalb sehr sensibel, weil die Anwohner auf die Einhaltung der Benutzungsordnung pochen. Sieben Tage die Woche gebe es Beschallung – teilweise von morgens bis nachts, heißt es aus Kreisen der Anwohner. Die Gesundheit leide daher bei vielen. Von der Stadt versprochene Lärmschutzmaßnahmen – wie beispielsweise die Begrünung des blanken Felsens – ließen auf sich warten. Zudem basiere die Benutzungsordnung auf der Bundeslärmschutzverordnung. Diese sei nicht willkürlich, so die Anwohner. Der Fehler liege also nicht bei der Spielvereinigung 08, sondern bei der Stadtverwaltung.

Thema im Verwaltungsausschuss

Im Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend fragte Stadträtin Gertrud Nöhre (SPD/Buntspecht) nach den Umständen der F-Jugend-Turnier-Absage.

Fachbereichsleiterin Susanne Gwosch berichtete dazu, dass es immer wieder Beschwerden wegen Lärms gebe. Nach der geltenden Benutzungsordnung dürfe der Platz samstags erst ab 13 Uhr genutzt werden. Deshalb habe sie keine Genehmigung erteilen können. Weil am vergangenen Samstag ein Spiel stattgefunden habe, sei die Stadt aufgefordert worden, die Einhaltung der Benutzungsordnung sicherzustellen. Eine Möglichkeit für die Zukunft wäre, die Benutzungsordnung zu ändern, darüber denke die Verwaltung jetzt nach.

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr teilte mit, der Verein habe für die Zeit bis zur Neufassung eine Aussetzung der Benutzungsordnung für den Bernecksportplatz beantragt. Das wolle sie machen, es müsse aber geklärt werden, wie eine solche Aussetzung der Benutzungsordnung öffentlich bekannt zu geben wäre.

Gleich ob Änderung oder Aussetzung der Benutzerordnung: Für diesen Samstag kommt sie zu spät.