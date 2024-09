Lärmaktionsplan: Verkehr in Schramberg wird langsamer und ruhiger

Verkehr in Schramberg wird langsamer und ruhiger

1 Der Lärmaktionsplan sieht auch für die Lauterbacherstraße Tempo 30 vor. Foto: Jambrek

Im dem Gemeinderat zur Verabschiedung vorgeschlagenen Lärmaktionsplan sind neun „Maßnahmenbereiche“ vorgesehen. Außer Schönbronn werden alle Ortsteile von Schramberg von Geschwindigkeitsbeschränkungen betroffen sein.









Gilt bald Tempo 30 flächendeckend in der Talstadt? Denn der vom Ingenieurbüro Kohler und Leutwein im Auftrag der Stadt erarbeitete Lärmaktionsplan hatte ergeben, dass aufgrund der hohen Lärmwerte und der großen Anzahl an Betroffenen auf sehr vielen Straßenabschnitten im Schramberger Stadtgebiet eine Temporeduktion auf 30 Kilometer pro Stunde erforderlich erforderlich ist. Ein Blick in die umfangreiche Ausarbeitung (auf der Webseite der Stadt im Ratsinfosystem abrufbar) zeigt, dass neben Sulgen vor allem die Talstadt betroffen ist.