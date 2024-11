Lärmaktionsplan in Schramberg

1 Auf einem Teil der B 462 im Schramberg gilt seit November 2016 wegen der früheren Schadstoffbelastung noch immer Tempo 30. Foto: Wegner

Eigentlich ist der Lärmaktionsplan der Stadt Schramberg schon lange verabschiedet – indes, der geplante Tempo-30-Bereich auf der Bundesstraße ist noch nicht ausgewiesen. Dies hängt mit den Busfahrzeiten zusammen. Hier ist noch eine Abstimmung nötig.









Zwischen Göttelbachstraße am Ortseingang aus Richtung Sulgen und Autohaus Dold in Direktion Schiltach soll eigentlich in der Schramberger Talstadt Tempo 30 gelten.