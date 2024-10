Lärmaktionsplan in Hechingen: Tempo-30-Zonen bleiben Streitthema

Lärmaktionsplan in Hechingen

Neue Geschwindigkeitsregulierungen haben in der Gemeinderatssitzung wieder die Gemüter erhitzt. Konkret geht es um die vierte Runde des Lärmaktionsplans der Stadtverwaltung. AfD-Fraktionschef Kai Rosenstock erzählt von persönlichen Erfahrungen.

Einige Tagesordnungspunkte, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung behandelt wurden, waren bereits in den Ausschüssen des Gremiums vorberaten worden. So war anzunehmen, dass es zu diesen Punkten nicht mehr viel zu sagen gibt. Falsch gedacht, wie ein Rückblick auf die Sitzung zeigt: