Lärmaktionsplan in Calw: Vorschriften bremsen Anwohner, nicht Autos

Manche Bürger fordern die Lärmbelastung durch Verkehr mancherorts zu senken. Die Verwaltung sieht dafür keine rechtliche Grundlage. Eine Fraktion will das nicht auf sich sitzen lassen.
Bereits zum vierten Mal schreibt die Stadt Calw ihren Lärmaktionsplan fort. Der soll EU-Vorgaben erfüllen, um die Menschen im Stadtgebiet vor zu viel Verkehrslärm zu schützen. Denn zu viel Lärm macht auf Dauer krank. Schon im Frühjahr wurden die Ergebnisse im Gemeinderat vorgestellt. Die Umsetzung eines Tunnels zur Entlastung der Innenstadt steht immer noch in weiter Ferne. Nun beschäftigten den Bau- und Umweltausschuss die Wünsche der Calwer Bürger nach konkreten Maßnahmen, um den Verkehrslärm zu verringern.