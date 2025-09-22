Lärmaktionsplan in Calw: Vorschriften bremsen Anwohner, nicht Autos

Bereits zum vierten Mal schreibt die Stadt Calw ihren Lärmaktionsplan fort. Der soll EU-Vorgaben erfüllen, um die Menschen im Stadtgebiet vor zu viel Verkehrslärm zu schützen. Denn zu viel Lärm macht auf Dauer krank. Schon im Frühjahr wurden die Ergebnisse im Gemeinderat vorgestellt. Die Umsetzung eines Tunnels zur Entlastung der Innenstadt steht immer noch in weiter Ferne. Nun beschäftigten den Bau- und Umweltausschuss die Wünsche der Calwer Bürger nach konkreten Maßnahmen, um den Verkehrslärm zu verringern.

Langsamer in der Pletschenau? Aus der Bürgerschaft kam laut Bauamtsleiter Andreas Quentin der Wunsch nach Tempo 30 in der Pletschenau. Die Straße führt von Hirsau nach Ottenbronn. Die Strecke wird stark frequentiert. Der Verkehr dort hat einen hohen Schwerlastanteil, so Quentin in der Sitzung. Das ist besonders laut. Doch er erteilte Tempo 30 trotzdem eine Absage. Denn einerseits habe die Landesanstalt für Umwelt diese Strecke nicht kartiert. Das sei für eine Aufnahme in den Lärmaktionsplan aber Voraussetzung. Und andererseits gelte dort nach Anordnung des Landratsamtes bereits Tempo 40 zur Lärmminderung. Ein stationärer Blitzer kontrolliert die Einhaltung dieser Geschwindigkeitsbegrenzung. Aus Behördensicht ist die Lage also geregelt.

Tempo 30 auf der Stuttgarter Straße?

Den Wunsch nach Tempo 30 äußerten laut Quentin auch Anwohner der Stuttgarter Straße und der Hengstetter Steige. Sie fühlten sich demnach durch den Verkehrslärm in ihrem Schlaf gestört. Insgesamt sei die Straße zu laut. Auch hier begegnete Quentin dem Wunsch mit einer Absage. Es sei bereits lärmmindernder Belag verbaut worden. Auch an der Stuttgarter Straße gebe es einen stationären Blitzer, der Tempo 50 kontrolliere. Eine Absenkung dieser Höchstgeschwindigkeit stehe zudem das Regierungspräsidium entgegen. Und das hat letztlich das Sagen auf der Stuttgarter Straße, die zeitgleich die Bundesstraße 296 ist. Der Verkehr müsse dort fließen, so Quentin.

Ortsumfahrung Stammheim zu laut?

Langsamer sollen die Autos auf der Bundesstraße 296 auch an anderer Stelle fahren – zumindest, wenn es nach manchen Anwohnern geht. Die Bundesstraße 296 teilt Stammheim, soll den überörtlichen Verkehr davon abhalten, auf der Hauptstraße zu fahren. Laut Quentin sei der Wunsch der Anwohner, dass dort Tempo 50 oder 60 gelte. Das ist zum Teil schon der Fall, nämlich beim Fußgängerüberweg bei der Shell-Tankstelle. Weiter Richtung Calw gilt Tempo 70. Auch hier kontrolliert ein stationärer Blitzer die Geschwindigkeit. Die Anwohner im Gänsäcker fordern trotzdem eine Schallschutzwand oder lärmmindernden Belag.

Hubäcker bekommt Lärmschutzwand

Den Stammheimern kann Quentin ihren Wunsch ebenfalls nicht erfüllen. Er lieferte die gleiche Begründung wie für die Stuttgarter Straße. Zudem gebe es in der Bestandsbebauung keinen Anspruch auf eine Lärmschutzwand. Wenn die Anwohner diese möchten, müssten sie die selbst bezahlen, so Quentin. Das Neubaugebiet Hubäcker soll jedoch eine Lärmschutzwand bekommen. Die Hubäcker hätten für die Bewohner im Gänsäcker einen Vorteil, so Quentin. Es soll einen weiteren Fußgängerüberweg mit Ampel über die Bundesstraße 296 geben – inklusive Tempobegrenzung. Über Umwege kommen die Anwohner der Gänsäcker also zum Teil trotzdem ans Ziel einer Geschwindigkeitsreduzierung.

Antrag der Fraktion SPD/Grüne

„Der Lärmaktionsplan ist zahnlos“, sagte Johannes Schwarz (SPD/Grüne). Es lege wenig in der Hand der Kommune. Über Geschwindigkeitsbegrenzungen werde oft andernorts entschieden. Die wäre aber die günstigste Variante, um Lärm zu minimieren. Geschwindigkeitsbegrenzungen seien die häufigste Forderung aus den Ortschaftsräten, so Schwarz. Deshalb werde seine Fraktion den Antrag stellen, um zumindest Tempo 30 in den „fußgängerintensiven“ Bereichen der Stadtteile umzusetzen. Das sei man den Ortschaftsräten schuldig. „Und dann schauen wir mal, ob wir auf Granit beißen“, gab sich Schwarz kämpferisch.

Was ist mit der Süd-Ost-Umfahrung?

Neben dem Tunnel gibt es noch eine weitere Variante, welche die Kernstadt vom Verkehr entlasten könnte: die Süd-Ost-Umfahrung. Die soll aus der Kurve beim Landratsamt zum alten Bahnhof führen. Damit könnten Autos aus dem Nagoldtal auf die Höhe bei Stammheim gelangen, ganz ohne die Innenstadt zu passieren. Adrian Hettwer (GfC) erkundigte sich nach dem Sachstand des Projekts. 2021 sprach die Verwaltung von knapp 19 Millionen Euro an Kosten. Im April meinte Quentin, dass die Umsetzung noch lange dauern könne. Nun gab Oberbürgermeister Florian Kling bekannt, dass im Herbst im Gemeinderat der aktuelle Sachstand besprochen werden soll.