Lärmaktionsplan in Bisingen

1 In der Ortsdurchfahrt Bisingen gilt bald Tempo 30. Foto: Kauffmann

Ob 30er-Zonen, stationäre Blitzer, Sirenen, Sanierungen oder schnelles Internet: Die Gemeinde hat im kommenden Jahr einiges vor. Was genau, haben wir zusammengefasst.















Link kopiert

Bisingen - Bei der Gemeinderatssitzung vom gestrigen Dienstagabend ist auch über Projekte gesprochen worden, die die Gemeinde im kommenden Jahr realisieren will und die Bürger im Alltag betreffen. Eine Zusammenfassung:

Den Lärmaktionsplan hat der Gemeinderat bereits Mitte März dieses Jahres verabschiedet. Dieser Lärmaktionsplan sieht eine 30er-Zone in den Ortsdurchfahrten Bisingen, Steinhofen und Thanheim vor. Die Verwaltung hat das zwar zeitnah beantragt, erhielt vom Landratsamt jedoch erst am 1. Dezember die offizielle Rückmeldung. Und die heißt: Die 30er-Zone kann in Bisingen und Steinhofen eingerichtet werden. Umsetzung der Maßnahme: 2022.

Nicht so in Thanheim: Dort gebe es über eine längere Strecke zu wenige Betroffene. Deshalb könne die 30er-Zone nicht über die volle Länge der Ortsdurchfahrt eingerichtet werden, hieß es von der Behörde. Das Thema liegt beim Ortschaftsrat, der eine Stellungnahme ausarbeitet.

Zwei stationäre Blitzer

Auch das Thema Blitzer scheint konkreter zu werden: Weil es in der Diskussion um den Lärmaktionsplan aufgekommen ist, hat die Verwaltung die Kosten für zwei stationäre Blitzer im Haushalt 2022 eingeplant (120 000 Euro). Die Standorte stehen noch nicht fest. Die Gemeinden werden an den Anschaffungs- und Installationskosten eines stationären Blitzers beteiligt und müssen die Kosten des Stromanschlusses sowie die laufenden Stromkosten übernehmen. Die Bußgelder wiederum erhält die zuständige Behörde, sprich der Landkreis. Die Gemeinde setzt sich für die Installation solcher Blitzer in Bisingen ein, wie Bürgermeister Roman Waizenegger deutlich machte.

Die Verwaltung hat rechtzeitig einen Antrag beim Land auf acht Sirenen gestellt und diesen genehmigt bekommen. Aufgebaut werden soll je eine Sirene pro Ortsteil und weitere fünf in Bisingen und Steinhofen. Der Bund trägt die Hälfte der Kosten, der Landkreis und die Gemeinde Bisingen jeweils 24 Prozent. So sind in den Haushalt 2022 128 000 Euro für den Bau der Sirenen eingestellt. Sie sollen durch Warnsignale die Bevölkerung noch besser vor Gefahren und Katastrophenlagen schützen.

Das untere Stockwerk des Schulersatzgebäudes wurde für die zeitweise Unterbringung von zwei Kita-Gruppen (Ü3 Verlängerte Öffnungszeiten) bereits saniert (Kita Rappelkiste). Das Schulersatzgebäude soll nun vollständig saniert werden, um zusätzliche Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung und die verlässliche Grundschule (Kernzeitraben) zu schaffen.

In den Haushalt 2022 sind dafür 500 000 Euro eingestellt. Diese sind derzeit größtenteils im V-Bau der Grundschule untergebracht, der mittelfristig abgerissen werden soll. Zudem hat die Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter auf den Weg gebracht. Damit hat ab dem 1. August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

Die Gemeinde bereitet sich darauf bereits frühzeitig durch die Sanierung des Schulersatzgebäudes vor. Im Obergeschoss sollen zeitnah fünf zusätzliche Räume geschaffen werden. Nach dem Auslaufen der Kita Rappelkiste kann auch das Untergeschoss für Kernzeitraben und Ganztagsbetreuung genutzt werden. Somit stehen nach Sanierung des Schulersatzgebäudes zehn Räume mit rund 550 Quadratmetern für die gesetzliche Ganztagsbetreuung zur Verfügung.

Die Gemeinde wird kommendes Jahr rund eine Million Euro für den Ausbau schnellen Internets ausgeben. Der Löwenanteil dieser Kosten fließt in die Anbindung des Schulzentrums und des Gewerbegebiets Nord.

Bisingen hat in den vergangenen acht Jahren für rund 100 000 Euro Privatwald aufgekauft und für rund 90 000 neue Bäume gepflanzt. Waizenegger schreibt: "Wir kehren dem reinen Wirtschaftswald den Rücken und wenden uns dem Dauermisch- und Klimawald zu. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir weitergehen, weshalb wir im Haushalt 2022 das erste Mal überhaupt den Ansatz zum Waldaufkauf auf 40 000 Euro verdoppelt haben."