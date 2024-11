1 Die B 32 schlängelt sich durch die Kernstadt und viele Burladinger Ortsteile, von Gauselfingen führt sie bis hier nach Killer. An einigen Stellen wird zumindest die Geschwindigkeit auch schon überwacht. Foto: Rapthel-Kieser

Die Stadt Burladingen stellt einen Lärmaktionsplan auf. In der jüngsten Gemeinderatssitzung entbrannte eine Debatte, in welchem Umfang dieser realisiert werden soll.









Link kopiert



Den Lärmaktionsplan hat der Burladinger Gemeinderat in der Vergangenheit auf die lange Bank geschoben. Damit ist es nun vorbei. In der Sitzung am Donnerstagabend wurde die Aufstellung eines solchen Plans beschlossen. Über den Umfang der aufzunehmenden Straßenabschnitte entbrannte noch mal eine rege Diskussion.