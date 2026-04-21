Lärmaktionsplan Balingen: Bald Tempo 60 auf der B27? Berechnungsmethode in der Kritik

Der Technische Ausschuss hat kürzlich über den Lärmaktionsplan in Balingen beraten. Letztlich handelt es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. Dennoch gab es Diskussionszündstoff.
Weniger Lärm und mehr Lebensqualität der Bewohner: Der Lärmaktionsplan soll genau diese Effekte schaffen und ist für die Kommunen als Pflichtaufgabe zu betrachten. Baudezernent Michael Wagner stellte kürzlich im Technischen Ausschuss klar, dass die Anwohner ein Recht auf Gesundheit hätten. Er sagte aber auch: „Die Ausarbeitung ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig.“