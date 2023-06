In Freiburg sorgt eine unangemeldete Demo für großes Aufsehen. Die Polizei nimmt einen Teilnehmer fest. Vereinzelt wird Pyrotechnik abgebrannt.

In Freiburg haben am Samstagabend rund 3500 überwiegend junge Menschen bei einer nicht angemeldeten sogenannten Nachttanzdemo dafür demonstriert, anderen Menschen ungestört die Nachtruhe rauben zu dürfen.

Unter dem Motto „Beat The System, Reclaim The City“ („Schlagt das System, erobert die Stadt zurück“) ging es durch mehrere Stadtteile, bevor die Polizei die Kundgebung schließlich im Stadtteil Vauban beendete.

Vor einer Woche gab es Ärger im Stadtteil Stühlinger

Die Polizei begleitete den Aufzug: Es sei zu einer Festnahme gekommen, nachdem ein Teilnehmer einen Beamten bespuckt habe, teilte die Polizei mit. Sie nahm die Personalien zweier Teilnehmer auf, die den Angaben zufolge gegen das Vermummungsverbot verstoßen hatten. Vereinzelt sei Pyrotechnik abgebrannt worden, ansonsten habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Vor einer Woche hatten 150 linke Chaoten im Stadtteil Stühlinger eine Großparty gefeiert, bei der es auch zu Straßenblockaden gekommen war. Die Polizei musste im Nachgang Fehler beim Umgang mit den Krawallmachern einräumen.

Hintergrund ist der Versuch der Stadtverwaltung, mithilfe verschiedener Maßnahmen die massenhaften nächtlichen Ruhestörungen in der Stadt im Sommer in den Griff zu bekommen. Diese sind schon seit vielen Jahren ein großes Problem in der Universitätsstadt.