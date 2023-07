Die von der Stadt Lahr geplante Geschwindigkeitsbeschränkung in Kuhbach und Reichenbach hatte in den vergangenen Tagen für viel Unmut in den Nachbarkommunen gesorgt. Nun fand, wie angekündigt, ein Austausch statt.

OB Markus Ibert empfing am Donnerstag die Bürgermeister Matthias Litterst (Schuttertal), Thomas Schäfer (Seelbach) und Erik Weide (Friesenheim). Ettenheims Rathauschef Bruno Metz musste aus Termingründen passen.

Lahr: Alternativen „unrealistisch“

Die Lahrer Seite – mit dabei war unter anderem Bürgermeister Tilman Petters – legte laut Mitteilung der Stadt dar, warum man keine Alternative zu Tempo 30 sehe. Andere Lösungen wie ein Tunnel oder eine Umfahrung würden als unrealistisch betrachtet. Derweil sei der Lärm entlang der B 415 gesundheitsgefährdend. Im Umland werden indes Nachteile befürchtet, etwa Verlagerungsverkehr.

So sei im Laufe des Gesprächs deutlich geworden, „dass die Bürgermeister zwar unterschiedliche Interessen vertreten, zugleich aber gegenseitiges Verständnis für die Positionen der Kollegen zeigen“, heißt es aus dem Rathaus.

Dialog soll fortgeführt werden

Zu weiteren Maßnahmen auf der B 415 wolle man im Dialog bleiben. Insbesondere zum von Lahr angestrebten Nachtfahrverbot für Lkw soll versucht werden, „eine für alle Beteiligten tragbare Position zu finden“.