Wiedereröffnung im März geplant Tedi-Markt in Hüfingen wird renoviert

Wird da nur zum Übergang ausgeräumt oder gar für immer ausgezogen? Wer dieser Tage am Tedi-Markt in Hüfingen vorbeikommt, reibt sich mitunter verwundert die Augen. Und fragt sich, was in dem Geschäft im Lindenpark vor sich geht.