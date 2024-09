Lärm und Nackte in Schenkenzell: Polizei und Gemeinde sind die Hände gebunden

Lärm und Nackte in Schenkenzell

1 Feiernde Gruppen im Blockhaus (Bild) und der Schlösslestube sorgen bei den Anliegern des Langenbach- und Stockhofwegs seit 2017 nahezu jedes Wochenende für Ärger und Verdruss. Foto: Lothar Herzog

Den von Lärm und Krach geplagten Anliegern des Langenbach- und Stockhofwegs bleibt wohl nur der Gang vors Gericht, um gegen die permanente Ruhestörung an Wochenenden Erfolg zu haben.









In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nahm Bürgermeister Bernd Heinzelmann Stellung zum Artikel unserer Redaktion, in dem Anlieger des Stockhof- und Langenbachwegs der Gemeinde und dem Polizeirevier Schramberg Hinhaltetaktik und mangelnde Unterstützung bei der Bekämpfung des Lärms beklagten. Die Verwaltung, aber auch der Gemeinderat seien sich bewusst, dass es bei den feiernden Gruppen in der Schlösslestube und der Blockhütte zu laut sei und die Grenzen des guten Geschmacks und der zumutbaren Lautstärke überschritten würden.