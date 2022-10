1 Können Jugendturniere auf dem Bernecksportplatz schon bald auch samstags am Vormittag stattfinden? Foto: 08

Es gibt Zündstoff am Bernecksportplatz, der in der Absage des F-Jugendturniers am Samstag deutlich wurde.















Schramberg - Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr bezieht Stellung zum Konflikt rund um den Bernecksportplatz.

Zum Lärmschutz sagt sie: "Wir sind seit langem zu diesem Thema mit einzelnen Anwohnern im Kontakt und haben immer wieder versucht, Dinge zu verbessern. So wurden an der Tribüne des Kunstrasenplatzes zum Beispiel Holzrahmen angebracht und das Kleinspielfeld hat Schallschutzteppiche erhalten".

Samstag erst ab 13 Uhr

Zum abgesagten F-Jugend-Turnier am Samstag sagt die Oberbürgermeisterin: "Tatsächlich erlaubt die derzeitige Benutzungsordnung das Fußballspielen samstags erst ab 13 Uhr. In der Anwohnerschaft ist diese Benutzungsordnung bekannt und ihre Einhaltung wird von uns mit sehr viel Nachdruck gefordert", so Eisenlohr.

Die Entscheidung das Jugendturniers am Samstagvormittag nicht zu genehmigen, basiere auf der seit 1. Juni 2016 gültigen Benutzungsordnung des Bernecksportplatzes, die vom Gemeinderat am 28. April 2016 beschlossen worden sei. "Die Nutzungszeit für das Hauptspielfeld ist samstags in der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr festgesetzt. Das Turnier war in der Zeit von 9 bis 13.30 geplant", informiert sie.

Vorschlag pro Samstagmorgen

Die Nutzungsordnung soll in den nächsten Monaten aus verschiedenen Gründen überarbeitet werden, stellt Eisenlohr in Aussicht. "Unser Vorschlag wird sicher beinhalten, dass am Samstagmorgen gespielt werden darf", verrät sie, denn: "Für Turniere von Kindern und Jugendlichen ist diese Zeit ja geradezu ideal. Am Ende entscheidet der Gemeinderat".