Längere Wartezeiten: Warum Grenzkontrollen im Kreis Lörrach für Kritik sorgen

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Hoffmann moniert das fehlende Verständnis für die Region.
Dass die Grenzkontrollen spürbare Auswirkungen auf das Leben in der Grenzregion haben, insbesondere für Pendler, ist den Menschen im Dreiländereck bewusst. Um die tatsächlichen Folgen auf Wirtschaft und Verkehr besser einschätzen zu können, hat der SPD-Abgeordnete Jonas Hoffmann bei der Landesregierung nachgefragt, wie sich die Grenzkontrollen im Landkreis Lörrach auswirken. Die Antworten auf die Kleine Anfrage fielen laut Mitteilung des Politikers jedoch ernüchternd aus: Stuttgart zeige wenig Interesse, die Lebensrealität in der Grenzregion verstehen zu wollen und verkenne zugleich die Problematik diskriminierender Polizeimaßnahmen.