Längere Straßensperrung: Sanierung der Dietinger Ortsdurchfahrt

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Dietingen beginnt am Montag, 16. September. Saniert wird in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt betrifft den Ortseingang aus Richtung Rottweil bis zur Bushaltestelle „Kreuz“

Die Straßendecke wird erneuert und in einem kürzeren Abschnitt eine Kanalhaltung ausgetauscht. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, werde geprüft, ob Hausanschlüsse zu erneuern seien und an den Einmündungen der abgehenden Ortsstraßen Absenkungen von Bordsteinen für den barrierefreien Fußgängerverkehr vorgenommen werden sollen.

Für diesen Bauabschnitt seien etwa acht bis zehn Wochen vorgesehen. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr werde weiträumig über die Nordumgehung von Rottweil nahe des Berner Felds in Richtung Villingendorf, Talhausen, Epfendorf und Harthausen bis nach Böhringen und in die entgegengesetzter Richtung ausgeschildert.

Zwei verschiedene Strecken

Für den örtlichen Verkehr sind zwei verschiedene Strecken für die unterschiedlichen Fahrtrichtungen vorgesehen. Von Böhringen kommend über die Zinkenstraße, die Unterdorfstraße, die Kapellenstraße und die Straße Im Gaißäcker bis zum Ortsausgang Richtung Rottweil und für die andere Fahrtrichtung von Rottweil kommend über die Köhlerstraße, die Schillgasse und die Straße Hinter dem See.

Für die Umleitungsstrecken wird eine verkehrsrechtliche Anordnung von der Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt Rottweil erlassen. Darin enthalten sind Parkverbote für den ruhenden Verkehr auf den genannten Ortsstraßen und einzelne Teilabschnitte im Einbahn-Verkehr.

Parkverbote ausgesprochen

Die Gemeinde bittet Fahrzeughalter, die von den Parkverboten betroffen sein werden, auf andere Abstellmöglichkeiten auszuweichen.

Für den Busverkehr wird als Ersatz für die Haltestelle „Kreuz“ (von Rottweil kommend in Fahrtrichtung Böhringen) eine Behelfshaltestelle an der Einmündung der Straße „Hinter dem See“ in die Rottweiler Straße angeboten.

Fahrgäste, welche bisher die Haltestelle „Kreuz“ in Fahrtrichtung Rottweil nutzen, werden gebeten, auf die Haltestelle „Adler“ auszuweichen.

Der zweite Bauabschnitt mit einem Teil der Rottweiler Straße und der Böhringer Straße soll im Frühjahr 2025 beginnen.