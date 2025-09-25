Längere Staus erwartet: Gefahrstoff läuft nach Lkw-Unfall aus – A6 bei Nürnberg voll gesperrt

Nach einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der A6 tritt ein Teil der Ladung aus. Das hat Folgen für viele Autofahrer im Raum Nürnberg.
– Wegen des Verdachts auf Auslaufen eines gefährlichen Stoffs nach einem Lastwagenunfall südlich von Nürnberg ist die Autobahn 6 am Donnerstagvormittag in beide Richtungen gesperrt worden. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten sich auf der stark befahrenen Route deshalb auf längere Staus einstellen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei sinnvoll, den Bereich südlich vom Autobahnkreuz Nürnberg-Süd weiträumig zu umfahren.